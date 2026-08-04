Faubert Ecolabel en coton fil gros avec embout fileté universel

Faubert avec bandes en microfibre avec embout fileté universel.

Système de faubert avec embout en plastique avec embout fileté, Peut s'utiliser avec un essoreur. Idéal pour la saleté résiduelle où il est nécessaire de rincer souvent les fibres.

Spécifications

Données techniques

Type de textile Textiles réutilisables
Matériau 100 % coton
Matière textile 100 % coton
Température de lavage (°C) max. 60
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit / Poids par m² (kg) 0,3
Poids de l'emballage (kg) 0,3
Dimensions (l x L) (mm) 300 x 100
Dimensions (emballé) (mm) 300 x 100 x 100
Faubert Ecolabel en coton fil gros avec embout fileté universel
Faubert Ecolabel en coton fil gros avec embout fileté universel
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide