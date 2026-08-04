Faubert microfibre avec embout fileté, bleu
Faubert avec bandes en microfibre avec embout fileté universel.
Système de faubert avec embout en plastique avec embout fileté, se peut utiliser avec essoreur. Idéal pour la saleté résiduelle où il est nécessaire de rincer souvent les fibres.
Spécifications
Données techniques
|Type de textile
|Textiles réutilisables
|Matériau
|80% PET / 20% PA
|Matière textile
|microfibre
|Température de lavage (°C)
|max. 90
|Recommandation de lavage (°C)
|60
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit / Poids par m² (kg)
|0,2
|Poids de l'emballage (kg)
|0,2
|Dimensions (l x L) (mm)
|300 x 100
|Dimensions (emballé) (mm)
|300 x 100 x 100
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide