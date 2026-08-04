Faubert microfibre avec embout fileté, rouge

Faubert avec bandes en microfibre avec embout fileté universel.

Système de faubert avec embout en plastique avec embout fileté, se peut utiliser avec essoreur. Idéal pour la saleté résiduelle où il est nécessaire de rincer souvent les fibres.

Spécifications

Données techniques

Type de textile Textiles réutilisables
Matériau 80% PET / 20% PA
Matière textile microfibre
Température de lavage (°C) max. 90
Recommandation de lavage (°C) 60
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit / Poids par m² (kg) 0,2
Poids de l'emballage (kg) 0,2
Dimensions (l x L) (mm) 300 x 100
Dimensions (emballé) (mm) 300 x 100 x 100
Faubert microfibre avec embout fileté, rouge
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide