Système à plat avec poches, à utiliser avec système pré-imprégnation, imprégnation à la demande avec station d'imprégnation ou avec manches avec reservoir. Cette frange combine coton, microfibre et polyester pour offrir une absorption maximale et un dégraissage efficace sur toutes les surfaces. Sa trame épaisse en fil continu assure une longue autonomie de lavage et une répartition uniforme de la solution sans perte de fibres. Conçue pour résister à un usage intensif, elle garantit une hygiène irréprochable tout en facilitant la glisse sur les sols poreux.