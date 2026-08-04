Frange à poches Tuft Tris, 40cm
Frange tufting en microfibre, coton et polyester,en fil continu intérieur et coupé extérieur, dos en polyester, avec poches.
Système à plat avec poches, à utiliser avec système pré-imprégnation, imprégnation à la demande avec station d'imprégnation ou avec manches avec reservoir. Cette frange combine coton, microfibre et polyester pour offrir une absorption maximale et un dégraissage efficace sur toutes les surfaces. Sa trame épaisse en fil continu assure une longue autonomie de lavage et une répartition uniforme de la solution sans perte de fibres. Conçue pour résister à un usage intensif, elle garantit une hygiène irréprochable tout en facilitant la glisse sur les sols poreux.
Spécifications
Données techniques
|Type de sol
|Sols durs / Sols élastiques
|Degré d'encrassement
|Faible à moyen
|Type de textile
|Textiles réutilisables
|Largeur de travail (cm)
|40
|Fixation des textiles
|Poches
|Matière textile
|PET / coton / nicrofibre
|Température de lavage (°C)
|max. 95
|Recommandation de lavage (°C)
|60
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit / Poids par m² (kg)
|0,2
|Poids de l'emballage (kg)
|0,2
|Dimensions (l x L) (mm)
|400 / 140
|Dimensions (emballé) (mm)
|400 x 140 x 10
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide
- Sol sanitaires – nettoyage humide