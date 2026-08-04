Frange à scratch Microblue, 30 cm
Frange en microfibre haut pouvoir absorbant, avec dos à scratch.
Système à plat avec support à scratch, à utiliser pré-imprégné ou imprégné à la demande avec système d'imprégnation embarqué ou avec manches réservoir. Idéal pour le lavage fréquent des surfaces lisses.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0,1
|Poids de l'emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (l x L) (mm)
|320 x 125
|Dimensions (emballé) (mm)
|320 x 125 x 15
¹⁾ En respectant ou utilisant les températures et lessives recommandées. De plus, l'utilisation d'un sèche-linge, en particulier à des températures élevées, peut nettement réduire la durée de vie.
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
- Surface – nettoyage humide
- Sol – nettoyage humide