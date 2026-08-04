Frange à scratch Soft Band avec bord ,40 cm

Frange en microfibre avec bandes, avec dos à scratch et bord renforcé

Système à plat avec support à scratch, à utiliser pré-imprégné ou imprégné à la demande avec système d'imprégnation embarqué ou avec manches réservoir. Idéal pour les sols intérieurs lisses ou poreux avec un niveau de saleté moyen.

Spécifications

Données techniques

Type de sol Sols durs / Sols élastiques
Degré d'encrassement Faible à moyen
Type de textile Textiles réutilisables
Largeur de travail (cm) 40
Fixation des textiles Autoagrippant
Matériau 80% PET / 20% PA
Matière textile microfibre
Température de lavage (°C) max. 90
Recommandation de lavage (°C) 60
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit / Poids par m² (kg) 0,1
Poids de l'emballage (kg) 0,1
Dimensions (l x L) (mm) 440 / 140
Dimensions (emballé) (mm) 440 x 140 x 10
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide