Frange en coton Basic

Avec fixation à languettes ou par poche : la frange en coton Basic avec boucles. Pour une utilisation avec le balai à plat, seau et presse d'essorage de Kärcher.

Les boucles de la frange en coton Basic sont en coton de haute qualité pour une absorption optimale des liquides. La faible teneur en polyester assure la stabilité des fils et son indéformabilité . Les boucles réparties sur la surface intérieure éliminent efficacement les saletés en profondeur. Les deux rangées extérieures capturent également les gros déchets au niveau des bords. Cette frange est ainsi parfaite pour le nettoyage industriel, dans d'autres secteurs très salissants ainsi que sur des surfaces irrégulières. La frange en coton est compatible avec tous les supports à fixation à languettes ou par poche. Il peut être utilisé avec le balai à plat et le chariot à un ou deux seaux avec presse d'essorage de Kärcher.

Spécifications

Données techniques

Programme STANDARD
Type de sol Sols durs / Sols élastiques
Configuration du sol Sols lisses et légèrement texturés
Degré d'encrassement Faible à moyen
Type de textile Textiles réutilisables
Largeur de travail (cm) 40
Fixation des textiles Poches / Languette
Matériau 50 % coton/50 % PET
Matière textile Mélange coton-polyester
Type de fabrication Tissu support PET avec boucles tuftées
Structure du textile Velours bouclé
Température de lavage (°C) max. 90
Recommandation de lavage (°C) 60
Température du sèche-linge (°C) 60
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit / Poids par m² (kg) 0,2
Poids de l'emballage (kg) 0,2
Dimensions (l x L) (mm) 400 / 130
Dimensions (emballé) (mm) 400 x 130 x 150
Frange en coton Basic
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide