Les boucles de la frange en coton Basic sont en coton de haute qualité pour une absorption optimale des liquides. La faible teneur en polyester assure la stabilité des fils et son indéformabilité . Les boucles réparties sur la surface intérieure éliminent efficacement les saletés en profondeur. Les deux rangées extérieures capturent également les gros déchets au niveau des bords. Cette frange est ainsi parfaite pour le nettoyage industriel, dans d'autres secteurs très salissants ainsi que sur des surfaces irrégulières. La frange en coton est compatible avec tous les supports à fixation à languettes ou par poche. Il peut être utilisé avec le balai à plat et le chariot à un ou deux seaux avec presse d'essorage de Kärcher.