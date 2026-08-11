Frange en coton Basic
Avec fixation à languettes ou par poche : la frange en coton Basic avec boucles. Pour une utilisation avec le balai à plat, seau et presse d'essorage de Kärcher.
Les boucles de la frange en coton Basic sont en coton de haute qualité pour une absorption optimale des liquides. La faible teneur en polyester assure la stabilité des fils et son indéformabilité . Les boucles réparties sur la surface intérieure éliminent efficacement les saletés en profondeur. Les deux rangées extérieures capturent également les gros déchets au niveau des bords. Cette frange est ainsi parfaite pour le nettoyage industriel, dans d'autres secteurs très salissants ainsi que sur des surfaces irrégulières. La frange en coton est compatible avec tous les supports à fixation à languettes ou par poche. Il peut être utilisé avec le balai à plat et le chariot à un ou deux seaux avec presse d'essorage de Kärcher.
Spécifications
Données techniques
|Programme
|STANDARD
|Type de sol
|Sols durs / Sols élastiques
|Configuration du sol
|Sols lisses et légèrement texturés
|Degré d'encrassement
|Faible à moyen
|Type de textile
|Textiles réutilisables
|Largeur de travail (cm)
|40
|Fixation des textiles
|Poches / Languette
|Matériau
|50 % coton/50 % PET
|Matière textile
|Mélange coton-polyester
|Type de fabrication
|Tissu support PET avec boucles tuftées
|Structure du textile
|Velours bouclé
|Température de lavage (°C)
|max. 90
|Recommandation de lavage (°C)
|60
|Température du sèche-linge (°C)
|60
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit / Poids par m² (kg)
|0,2
|Poids de l'emballage (kg)
|0,2
|Dimensions (l x L) (mm)
|400 / 130
|Dimensions (emballé) (mm)
|400 x 130 x 150
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide