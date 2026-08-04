Système à plat avec poches, à utiliser avec système pré-imprégnation, imprégnation à la demande avec station d'imprégnation ou avec manches avec reservoir. Idéal pour tous types des surfaces et pour la saleté minuscule grâce à la très bonne capacité de ramassage du fil et de la microfibre. La structure en fil continu optimise la rétention de la solution pour nettoyer de plus grandes surfaces .Le tissage bouclé empêche tout peluchage et garantit une durabilité considérable, même au cours de lavages intensifs.