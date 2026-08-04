Frange microfibre à poches, en fil continu,Microriccio,vert, 40 cm
Frange en microfibre en fil continu et support en polyester.
Système à plat avec poches, à utiliser avec système pré-imprégnation, imprégnation à la demande avec station d'imprégnation ou avec manches avec reservoir. Idéal pour tous types des surfaces et pour la saleté minuscule grâce à la très bonne capacité de ramassage du fil et de la microfibre.La structure en fil continu optimise la rétention de la solution pour nettoyer de plus grandes surfaces .Le tissage bouclé empêche tout peluchage et garantit une durabilité considérable, même au cours de lavages intensifs.
Spécifications
Données techniques
|Type de sol
|Sols durs / Sols élastiques
|Degré d'encrassement
|Faible à moyen
|Type de textile
|Textiles réutilisables
|Largeur de travail (cm)
|40
|Fixation des textiles
|Poches
|Matériau
|100% PET
|Matière textile
|microfibre
|Température de lavage (°C)
|max. 90
|Recommandation de lavage (°C)
|60
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit / Poids par m² (kg)
|0,2
|Poids de l'emballage (kg)
|0,2
|Dimensions (l x L) (mm)
|400 / 140
|Dimensions (emballé) (mm)
|400 x 140 x 20
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide