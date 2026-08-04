Frange Soft Band , à poches WDS (Wet desinfection System), 40 cm

Frange en microfibre blanche et bandes bleues abrasives avec action intensive, support en polyester à poches et languettes.

Système à plat avec poches, à utiliser avec système pré-imprégnation, imprégnation à la demande avec station d'imprégnation ou avec manches avec reservoir. Idéal pour les sols intérieurs lisses ou poreux avec de la saleté grasse.

Spécifications

Données techniques

Type de textile Textiles réutilisables
Largeur de travail (cm) 40
Fixation des textiles Poches / Languette
Matériau 80% PET / 20% PA
Matière textile microfibre
Température de lavage (°C) max. 90
Recommandation de lavage (°C) 60
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit / Poids par m² (kg) 0,1
Poids de l'emballage (kg) 0,1
Dimensions (l x L) (mm) 400 / 150
Dimensions (emballé) (mm) 400 x 150 x 15
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
  • Sol sanitaires – nettoyage humide