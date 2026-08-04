Frange système à scratch Microred, 40 cm

Frange en microfibre haut pouvoir absorbant, avec dos à scratch.

Système à plat avec support à scratch, à utiliser pré-imprégné ou imprégné à la demande avec système d'imprégnation embarqué ou avec manches réservoir. Idéal pour le lavage fréquent des surfaces lisses.

Spécifications

Données techniques

Type de sol Sols durs
Degré d'encrassement Faible à moyen
Type de textile Textiles réutilisables
Largeur de travail (cm) 40
Fixation des textiles Autoagrippant
Matériau 85% PET / 15% PA
Matière textile microfibre
Température de lavage (°C) max. 90
Recommandation de lavage (°C) 60
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit / Poids par m² (kg) 0,1
Poids de l'emballage (kg) 0,1
Dimensions (l x L) (mm) 400 / 120
Dimensions (emballé) (mm) 400 x 120 x 15
Frange système à scratch Microred, 40 cm
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
  • Sol sanitaires – nettoyage humide