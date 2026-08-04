Frange système à scratch Microred, 40 cm
Frange en microfibre haut pouvoir absorbant, avec dos à scratch.
Système à plat avec support à scratch, à utiliser pré-imprégné ou imprégné à la demande avec système d'imprégnation embarqué ou avec manches réservoir. Idéal pour le lavage fréquent des surfaces lisses.
Spécifications
Données techniques
|Type de sol
|Sols durs
|Degré d'encrassement
|Faible à moyen
|Type de textile
|Textiles réutilisables
|Largeur de travail (cm)
|40
|Fixation des textiles
|Autoagrippant
|Matériau
|85% PET / 15% PA
|Matière textile
|microfibre
|Température de lavage (°C)
|max. 90
|Recommandation de lavage (°C)
|60
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit / Poids par m² (kg)
|0,1
|Poids de l'emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (l x L) (mm)
|400 / 120
|Dimensions (emballé) (mm)
|400 x 120 x 15
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide
- Sol sanitaires – nettoyage humide