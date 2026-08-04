Frange Uni System Tris, 40 cm

Frange en microfibre, polyester et coton fil continu, support en polyester.

Système à plat avec micro languettes, à utiliser avec presse à rouleau, à mâchoires et à plat. Idéal pour toutes les surfaces et la saleté grâce à la combinaison des 3 fibres : coton pour l'absorption, microfibre pour la collecte et polyester pour la saleté grasse et la confort de glisse.

Spécifications

Données techniques

Type de sol Sols durs / Sols élastiques
Degré d'encrassement Faible à moyen
Type de textile Textiles réutilisables
Largeur de travail (cm) 35
Fixation des textiles Uni System
Matériau 80% PET / 20% PA
Matière textile microfibre
Température de lavage (°C) max. 90
Recommandation de lavage (°C) 60
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit / Poids par m² (kg) 0,1
Poids de l'emballage (kg) 0,1
Dimensions (l x L) (mm) 350 / 150
Dimensions (emballé) (mm) 350 x 150 x 15
Frange Uni System Tris, 40 cm
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
  • Sol sanitaires – nettoyage humide