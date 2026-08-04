Franges de dépoussiérage pour balais ciseaux Middle Cotton ( pour grandes surfaces), 100 cm
Franges pour balai ciseaux Middle Cotton à poches et boutons, support en coton.
Système pour balai ciseaux pour le dépoussiérage avec franges pour grandes surfaces. Idéal pour les grandes surfaces telles que les gymnases, les aéroports, les bâtiments.
Spécifications
Données techniques
|Type de textile
|Textiles réutilisables
|Largeur de travail (cm)
|100
|Matériau
|100 % coton
|Matière textile
|Sans microfibre
|Température de lavage (°C)
|max. 60
|Type de saleté
|Salissures non adhérentes
|Quantité (Paire)
|1
|Poids par produit (kg)
|0,9
|Poids de l'emballage (kg)
|1
|Dimensions (l x L) (mm)
|1000 x 130
|Dimensions (emballé) (mm)
|1000 x 130 x 20
Domaines d'utilisation
- Sol - nettoyage à sec