Franges de dépoussiérage pour balais ciseaux Middle Cotton ( pour grandes surfaces), 100 cm

Franges pour balai ciseaux Middle Cotton à poches et boutons, support en coton.

Système pour balai ciseaux pour le dépoussiérage avec franges pour grandes surfaces. Idéal pour les grandes surfaces telles que les gymnases, les aéroports, les bâtiments.

Spécifications

Données techniques

Type de textile Textiles réutilisables
Largeur de travail (cm) 100
Matériau 100 % coton
Matière textile Sans microfibre
Température de lavage (°C) max. 60
Type de saleté Salissures non adhérentes
Quantité (Paire) 1
Poids par produit (kg) 0,9
Poids de l'emballage (kg) 1
Dimensions (l x L) (mm) 1000 x 130
Dimensions (emballé) (mm) 1000 x 130 x 20
Franges de dépoussiérage pour balais ciseaux Middle Cotton ( pour grandes surfaces), 100 cm
Domaines d'utilisation
  • Sol - nettoyage à sec