Kit Ray Infinity

Kit Ray Infinity : 1 manche avec réservoir avec double poignée ergonomique pivotante, 1 support Velook 40 cm, 1 frange Soft Striat à bord large.

Balai réservoir pour le nettoyage sans seaux, avec support à scratch. Idéal pour les environnements difficiles à atteindre tels que les escaliers et pour le nettoyage d'urgence ou en combinaison avec le nettoyage avec machines.

Spécifications

Données techniques

Type de sol Sols durs / Sols élastiques
Degré d'encrassement Faible à moyen
Type de textile Textiles réutilisables
Largeur de travail (cm) 40
Fixation des textiles Uni System
Matériau 85% PET / 15% PA
Matière textile microfibre
Température de lavage (°C) max. 90
Recommandation de lavage (°C) 60
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit / Poids par m² (kg) 0,1
Poids de l'emballage (kg) 0,1
Dimensions (l x L) (mm) 400 / 140
Dimensions (emballé) (mm) 400 x 140 x 15
Kit Ray Infinity
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
  • Sol sanitaires – nettoyage humide