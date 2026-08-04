Kit Velook Infinity

Kit : manche télescopique avec double poignée ergonomique pivotante et support Infinity avec système à scratch avec articulation.

Système à plat avec support à scratch, à utiliser pré-imprégné ou imprégné à la demande avec système d'imprégnation embarqué. Idéal pour le nettoyage professionnel avec une ergonomie maximale.

Spécifications

Données techniques

Type de sol Sols durs / Sols élastiques
Degré d'encrassement Faible à moyen
Type de textile Textiles réutilisables
Largeur de travail (cm) 40
Fixation des textiles Uni System
Matériau 70% Cotton / 30 % Polyethylène
Matière textile Mélange coton-polyester
Température de lavage (°C) max. 60
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit / Poids par m² (kg) 0,2
Poids de l'emballage (kg) 0,2
Dimensions (l x L) (mm) 400 / 140
Dimensions (emballé) (mm) 400 x 140 x 20
Kit Velook Infinity
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
  • Sol sanitaires – nettoyage humide