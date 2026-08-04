Raclette à eau renforcée, 75 cm
Pour les travaux difficiles et le séchage sans traces des sols : raclette à eau renforcée noire, 75 cm de large de Kärcher.
Fabriquée en caoutchouc mousse robuste, renforcée et faisant 75 centimètres de large, la raclette à eau de Kärcher est convaincante pour les travaux difficiles. La raclette noire sèche les sols sans laisser de traces et nettoie également les joints en toute fiabilité.
Spécifications
Données techniques
|Programme
|ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
|Largeur de travail (cm)
|75
|Matériau
|Acier, zingué / Caoutchouc mousse
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|750 x 40 x 100
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide
- Sol sanitaires – nettoyage humide