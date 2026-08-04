Raclette renforcée, 55 cm

Raclette à eau renforcée de 55 cm de large, spécialement conçue pour les travaux difficiles.

Sèche les sols sans laisser de traces et nettoie les joints en toute fiabilité : la raclette à eau en caoutchouc mousse de Kärcher. La raclette renforcée de 55 centimètres de large convient parfaitement aux travaux difficiles.

Spécifications

Données techniques

Programme ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
Largeur de travail (cm) 55
Matériau Acier, zingué / Caoutchouc mousse
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit (kg) 0,5
Dimensions (L × l × H) (mm) 550 x 40 x 100
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
  • Sol sanitaires – nettoyage humide
Accessoires