Clean Glass - Kit BASIC

Kit BASIC pour nettoyer verre, miroirs et acier inoxydable.

Système de support à scratch et frange ultra microfibre pour le nettoyage des surfaces brillantes. Idéal pour nettoyer les surfaces brillantes à l'intérieur telles que les vitrines des comptoirs réfrigérés et les magasins d'alimentation, les portes en verre.

Spécifications

Données techniques

Type de textile Textiles réutilisables
Température de lavage (°C) max. 90
Recommandation de lavage (°C) 60
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit / Poids par m² (kg) 0,4
Poids de l'emballage (kg) 0,5
Dimensions (l x L) (mm) 200 x 70
Dimensions (emballé) (mm) 200 x 70 x 540

Équipement

  • Connexion Lampo
Clean Glass - Kit BASIC
Domaines d'utilisation
  • Surface - nettoyage de vitres