Chiffonnette Allice Eco, rouge, 40x40 cm, 5x
Chiffonnette multiusage en microfibre, résistante et absorbante.
Chiffonnette pour le dépoussierage manuel. Idéal pour tout type de saleté et de surface.
Spécifications
Données techniques
|Type de textile
|Textiles réutilisables
|Matériau
|80% PET / 20% PA
|Matière textile
|microfibre
|Température de lavage (°C)
|max. 90
|Recommandation de lavage (°C)
|60
|Cycles de lavage¹⁾
|env. 300
|Quantité (Pièce(s))
|5
|Poids par produit / Poids par m² (kg/g/m²)
|0,2 / 250
|Poids de l'emballage (kg)
|0,2
|Dimensions (l x L) (mm)
|400 x 400
¹⁾ En respectant ou utilisant les températures et lessives recommandées. De plus, l'utilisation d'un sèche-linge, en particulier à des températures élevées, peut nettement réduire la durée de vie.
Domaines d'utilisation
- Surface – nettoyage humide