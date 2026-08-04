Everly, vert, 40x40 cm, 5x
Chiffonnette multiusage en ultra-microfibre non tissée, résistante et absorbante.
Chiffonnette pour le dépoussierage manuel. Idéal pour tout type de saleté et de surface.
Spécifications
Données techniques
|Type de textile
|Textiles réutilisables
|Matériau
|70% PE / 30% PA
|Matière textile
|microfibre
|Température de lavage (°C)
|max. 95
|Recommandation de lavage (°C)
|60
|Cycles de lavage¹⁾
|env. 300
|Quantité (Pièce(s))
|5
|Poids par produit / Poids par m² (kg/g/m²)
|0,1 / 130
|Poids de l'emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (l x L) (mm)
|400 x 400
¹⁾ En respectant ou utilisant les températures et lessives recommandées. De plus, l'utilisation d'un sèche-linge, en particulier à des températures élevées, peut nettement réduire la durée de vie.
Domaines d'utilisation
- Surface – nettoyage humide