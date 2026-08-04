Données techniques

Type de textile Textiles réutilisables Matériau 68% PE / 12% PA / 20% PU Température de lavage (°C) max. 90 Recommandation de lavage (°C) 60 Cycles de lavage¹⁾ env. 300 Quantité (Pièce(s)) 5 Poids par produit / Poids par m² (kg/g/m²) 0,3 / 285 Poids de l'emballage (kg) 0,3 Dimensions (l x L) (mm) 380 x 380

¹⁾ En respectant ou utilisant les températures et lessives recommandées. De plus, l'utilisation d'un sèche-linge, en particulier à des températures élevées, peut nettement réduire la durée de vie.