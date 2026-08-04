Scalet, rouge, 41,5x33,5 cm, 5x

Chiffonnette multiusage figé, dégraissante et anticalcaire pour les surfaces brillantes.

Chiffonnette pour le dépoussierage manuel. Idéal pour les surfaces brillantes. Pour inox, chrome, céramique.

Spécifications

Données techniques

Type de textile Textiles réutilisables
Matériau 68% PE / 12% PA / 20% PU
Température de lavage (°C) max. 90
Recommandation de lavage (°C) 60
Cycles de lavage¹⁾ env. 300
Quantité (Pièce(s)) 5
Poids par produit / Poids par m² (kg/g/m²) 0,3 / 285
Poids de l'emballage (kg) 0,3
Dimensions (l x L) (mm) 380 x 380

¹⁾ En respectant ou utilisant les températures et lessives recommandées. De plus, l'utilisation d'un sèche-linge, en particulier à des températures élevées, peut nettement réduire la durée de vie.

Scalet, rouge, 41,5x33,5 cm, 5x
Domaines d'utilisation
  • Surface – nettoyage humide