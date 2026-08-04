Scalet, vert, 41,5x33,5 cm, 5x
Chiffonnette multiusage figé, dégraissante et anticalcaire pour les surfaces brillantes.
Chiffonnette pour le dépoussierage manuel. Idéal pour les surfaces brillantes. Pour inox, chrome, céramique.
Spécifications
Données techniques
|Type de textile
|Textiles réutilisables
|Matériau
|68% PE / 12% PA / 20% PU
|Température de lavage (°C)
|max. 90
|Recommandation de lavage (°C)
|60
|Cycles de lavage¹⁾
|env. 300
|Quantité (Pièce(s))
|5
|Poids par produit / Poids par m² (kg/g/m²)
|0,3 / 285
|Poids de l'emballage (kg)
|0,3
|Dimensions (l x L) (mm)
|380 x 380
¹⁾ En respectant ou utilisant les températures et lessives recommandées. De plus, l'utilisation d'un sèche-linge, en particulier à des températures élevées, peut nettement réduire la durée de vie.
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Domaines d'utilisation
- Surface – nettoyage humide