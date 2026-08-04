Support à main Clean Glass 30 cm
Système de support à scratch et frange ultra microfibre pour le nettoyage des surfaces brillantes Idéal pour nettoyer les surfaces brillantes à l'intérieur telles que les vitrines des comptoirs réfrigérés et les magasins d'alimentation, les portes en verre
Poignée ergonomique pour un nettoyage sans effort et parfait des surfaces verticales comme horizontales : le support pour pad manuel avec système de bandes autoagrippantes. Idéal pour nettoyer les surfaces brillantes à l'intérieur telles que les vitrines des comptoirs réfrigérés et les magasins d'alimentation, les portes en verre. Par rapport aux chiffonettes, sa surface de contact beaucoup plus grande augmente la productivité lors du nettoyage.
Spécifications
Données techniques
|Programme
|ADVANCED
|Matériau
|PE/PA
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0,2
|Dimensions (l x L) (mm)
|300 x 80
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Domaines d'utilisation
- Surface – nettoyage humide
- Surface sanitaires - nettoyage humide
- Surface - nettoyage de vitres
- Vitres