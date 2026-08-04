Poignée ergonomique pour un nettoyage sans effort et parfait des surfaces verticales comme horizontales : le support pour pad manuel avec système de bandes autoagrippantes. Idéal pour nettoyer les surfaces brillantes à l'intérieur telles que les vitrines des comptoirs réfrigérés et les magasins d'alimentation, les portes en verre. Par rapport aux chiffonettes, sa surface de contact beaucoup plus grande augmente la productivité lors du nettoyage.