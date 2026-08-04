Éponge Rouge/Blanc 10 pcs
Pour un nettoyage sans rayures et universel des surfaces délicates.
Pour un nettoyage sans rayures des surfaces délicates, utilisable de manière universelle, éponge douce en non tissé aéré et souple sans abrasif, système à 4 couleurs pour une différenciation facile.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|10
|Poids de l'emballage (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|150 / 70 / 50
|Dimensions (emballé) (mm)
|310 / 210 / 70
Domaines d'utilisation
- Surface – nettoyage humide