PowerClean white, gommenettoyante (12 pcs) 10x6x2,9cm
Gomme nettoyante pour un nettoyage en profondeur sans produits chimiques.
Gomme les traces de chaussures sur le sol, enlève les taches de stylo à bille ainsi que les traces de thé et de café, élimine la saleté des meubles et des appareils de cuisine, etc. – pour un nettoyage en profondeur sans produits chimiques (à tester avant utilisation sur les surfaces délicates).
Spécifications
Données techniques
|Type de saleté
|Salissures très adhérentes
|Degré d'encrassement
|Haut
|Quantité (Pièce(s))
|12
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|100 / 60 / 28
|Dimensions (emballé) (mm)
|100 / 60 / 28
Domaines d'utilisation
- Nettoyage des surfaces
- Surface – nettoyage humide
- Surface - Nettoyage à sec