Lindy Swing 50l
Poubelle avec couvercle basculant, complète avec un set de 6 étiquettes pour le tri sélectif des déchets.
Poubelle pour la collecte des déchets. Idéal dans tous les milieux. Utilisation recommandée des sacs poubelle standard 60x65 cm pour Lindy Swing 50 L.
Spécifications
Données techniques
|Matériau
|PP
|Capacité (l)
|50
|Couleur
|Blanc
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids sans accessoire (kg)
|1,8
|Poids de l'emballage (kg)
|2,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|390 x 315 x 670
|Dimensions (emballé) (mm)
|390 x 315 x 670