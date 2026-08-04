Notre système WRB 2000 Bio permet de réaliser jusqu'à 98 % d'économie en eau en nettoyant de manière biologique les eaux usées issues des systèmes de lavage des voitures et poids lourds. En suivant un processus naturel, cette solution complète permet de traiter jusqu'à 2 000 litres d'eaux usées par heure, qu'elle réintroduit ensuite sous forme d'eau recyclée dans le circuit d'eau du système de lavage. L'eau recyclée ainsi est d'une qualité exceptionnelle sans ajouter de produits chimiques ; l'eau est claire et sans odeur. Le WRB 2000 Bio nécessite très peu de place, ce qui lui permet d'être installé même dans les espaces restreints; Il peut également remplacer sous certaines conditions, certains filtres à sables et éviter des travaux de terrassement coûteux.