WRB 2000 Bio
Solution de traitement biologique des eaux usées : le WRB 2000 Bio transforme les eaux usées issues des aires de lavage en eau recyclée réutilisable pour les opérations de lavage, à raison de 2 000 litres par heure. Le tout sans produits chimiques.
Notre système WRB 2000 Bio permet de réaliser jusqu'à 98 % d'économie en eau en nettoyant de manière biologique les eaux usées issues des systèmes de lavage des voitures et poids lourds. En suivant un processus naturel, cette solution complète permet de traiter jusqu'à 2 000 litres d'eaux usées par heure, qu'elle réintroduit ensuite sous forme d'eau recyclée dans le circuit d'eau du système de lavage. L'eau recyclée ainsi est d'une qualité exceptionnelle sans ajouter de produits chimiques ; l'eau est claire et sans odeur. Le WRB 2000 Bio nécessite très peu de place, ce qui lui permet d'être installé même dans les espaces restreints; Il peut également remplacer sous certaines conditions, certains filtres à sables et éviter des travaux de terrassement coûteux.
Caractéristiques et avantages
Traitement biologique des eaux usées
- Sans agent floculant ni autre produit chimique.
Excellente qualité de l'eau recyclée
Utilisation responsable des ressources précieuses
- Excellent retour sur investissement
Conception compacte
- Possibilité d'installation même en espace réduit.
- Peut remplacer les filtres à sable/gravier déjà existants.
- Retrofit des installations existantes possible sur demande.
Avec homologation de produit
- Respect de la réglementation allemande sur les eaux usées (Annexe 49 AbwV).
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|2000 x 1000 x 2100