Avec le véhicule porte-outils multifonction C 65 SC, vous béneficiez d'un partenaire de qualité pour relever tous les défis du quotidien. Ce véhicule porte-outils est à l'aise sur tous les types de terrain , ce qui definit l'essence même d'une machine Holder. Il est équipé d'un moteur turbo diesel de 65 ch et d'une cabine mono-place. Sa direction articulée garantit une maniabilité, une précision et un maintien de trajectoire parfaits. En outre, elle réduit le nombre de manœuvres nécessaires et permet un travail précis, tout en respectant les différents types de sols. La compensation hydraulique de la charge sur les esssieux, des blocages différentiels mécaniques, une prise de force mécanique à l'avant et le relevage avant tridimensionnel permettent une utilisation exigeante et sûre tout au long de l'année. La cabine confort est disponible dans 3 hauteurs différents en fonction de l'application et offre une vision panoramique optimale à 360° pour plus de sécurité. Des équipements innovants pour un véhicule de cette catégorie tel que le choix du mode de conduite précise et intuitive , avec une gestion de l'avancement obeissant au doigt et à l'oeil .