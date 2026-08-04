HOLDER C 65 SC
Sa polyvalence, son efficacité et sa maniabilité font du véhicule porte-outils C 65 SC une machien multifonction adaptée à une utilisation toute l'année. Son confort de conduite et d'utilisation satisfait aux exigences les plus sévères.
Avec le véhicule porte-outils multifonction C 65 SC, vous béneficiez d'un partenaire de qualité pour relever tous les défis du quotidien. Ce véhicule porte-outils est à l'aise sur tous les types de terrain , ce qui definit l'essence même d'une machine Holder. Il est équipé d'un moteur turbo diesel de 65 ch et d'une cabine mono-place. Sa direction articulée garantit une maniabilité, une précision et un maintien de trajectoire parfaits. En outre, elle réduit le nombre de manœuvres nécessaires et permet un travail précis, tout en respectant les différents types de sols. La compensation hydraulique de la charge sur les esssieux, des blocages différentiels mécaniques, une prise de force mécanique à l'avant et le relevage avant tridimensionnel permettent une utilisation exigeante et sûre tout au long de l'année. La cabine confort est disponible dans 3 hauteurs différents en fonction de l'application et offre une vision panoramique optimale à 360° pour plus de sécurité. Des équipements innovants pour un véhicule de cette catégorie tel que le choix du mode de conduite précise et intuitive , avec une gestion de l'avancement obeissant au doigt et à l'oeil .
Caractéristiques et avantages
Grande variéte de types de véhicules, d'options évolutivesUtilisation flexible et vaste choix d'accessoires performants. Deux points de montage normalisés (avant/arrière) et un 3e point de montage pour les accessoires semi-portés. Le système de démontage rapide permet un remplacement sans outils de l'accessoire par 1 seule personne.
Cabine ergonomique et confortableTempérature ambiante optimale par tous les temps grâce à la climatisation, au chauffage et aux buses d'air orientables. Vision panoramique à 360° pour une vue dégagée de la surface de travail et des manœuvres sécurisées. Portes des deux côtés pour une montée et une descente en toute sécurité du côté opposé à la chaussée.
Grande facilité d'entretienLa berce hydraulique au dessus du compartiment moteur peut être basculé même en présence d'un accessoire porté. Réservoirs et ailes sur charnières pour un accès facile à des fins de nettoyage et d'entretien.
Spécifications
Données techniques
|Entraînement
|Diesel
|Avancement par traction
|4 roues motrices
|Constructeur du moteur
|Kubota
|Puissance du moteur (kW)
|48
|Cylindrée (cm³)
|2615
|Cylindre
|4
|Norme d'émission moteur
|Stage V
|Réservoir de fioul (l)
|65
|Vitesse de déplacement (km/h)
|40
|Vitesse de travail (km/h)
|20
|Empattement (mm)
|1820
|Poids total autorisé (kg)
|3500
|Poids sans accessoire (kg)
|1928
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|3307 x 1091 x 2093
Équipement
- Filtre à particules
- Climatisation
- Chauffage
- Gyrophare
- Utilisation en toute saison
Videos
Domaines d'utilisation
- Pour le nettoyage de la voirie et le nettoyage humide, le service hivernal, l'entretien des espaces verts et le transport