HOLDER C 65 TC
Le véhicule porte-outils efficace et maniable C 65 TC est un véritable multitalent adapté à l'utilisation toute l'année. Sa cabine 2 places augmente les possibilités d'utilisation ainsi que le confort d'utilisation.
Avec le véhicule porte-outils multifonction C 65 TC, vous béneficiez d'un partenaire de qualité pour relever tous les défis du quotidien. Ce véhicule porte-outils est à l'aise sur tous les types de terrain , ce qui definit l'essence même d'une machine Holder. Il est équipé d'un moteur turbo diesel de 65 ch et d'une cabine 2 places. Ce véhicule porte-outils est dans son élément autant sur la route qu'en dehors et apporte tout ce qui caractérise un engin de Holder : la direction articulée, la compensation hydraulique de la charge des roues, des blocages différentiels mécaniques, une prise de force mécanique à l'avant et le relevage avant tridimensionnel permettent une utilisation professionnelle au plus haut niveau toute l'année. Grâce au 2e siège, l'utilisateur profite de nombreux avantages et de possibilités d'utilisation supplémentaires : ainsi, la présence d'une 2e personne à bord évite dans bon nombre de cas l'utilisation d'un véhicule supplémentaire, ce qui augmente l'efficacité. En outre, le passager peut réaliser des tâches mineures à l'aide d'appareils manuels pendant que le conducteur se concentre sur la mission à accomplir à l'aide du véhicule de voirie. Des accessoires innovants pour un véhicule de cette catégorie tel qu'une aile intérieure empêchant la pénétration de salissures, une commande électronique manuelle ou par pédale ainsi qu'un afficheur combiné pour l'affichage de différentes fonctions du véhicule complètent l'équipement.
Caractéristiques et avantages
Grande variéte de types de véhicules, d'options évolutivesUtilisation flexible et vaste choix d'accessoires performants. Deux points de montage normalisés (avant/arrière) et un 3e point de montage pour les accessoires semi-portés. Le système de démontage rapide permet un remplacement sans outils de l'accessoire par 1 seule personne.
Cabine ergonomique et confortableTempérature ambiante optimale par tous les temps grâce à la climatisation, au chauffage et aux buses d'air orientables. Cabine 2 places dotée d'un siège passager . Vision panoramique à 360° pour une vue dégagée de la surface de travail et des manœuvres sécurisées.
Grande facilité d'entretienLa berce hydraulique au dessus du compartiment moteur peut être basculé même en présence d'un accessoire porté. Réservoirs et ailes sur charnières pour un accès facile à des fins de nettoyage et d'entretien.
Spécifications
Données techniques
|Entraînement
|Diesel
|Avancement par traction
|4 roues motrices
|Constructeur du moteur
|Kubota
|Puissance du moteur (kW)
|48
|Cylindrée (cm³)
|2615
|Cylindre
|4
|Norme d'émission moteur
|Stage V
|Réservoir de fioul (l)
|65
|Vitesse de déplacement (km/h)
|40
|Vitesse de travail (km/h)
|20
|Empattement (mm)
|1870
|Poids total autorisé (kg)
|3500
|Poids sans accessoire (kg)
|2089
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|3669 x 1266 x 2215
Équipement
- Filtre à particules
- Climatisation
- Chauffage
- Gyrophare
- Utilisation en toute saison
Videos
Domaines d'utilisation
- Pour le nettoyage de la voirie et le nettoyage humide, le service hivernal, l'entretien des espaces verts et le transport