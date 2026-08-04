Le véhicule porte-outils multifonction C 70 SC à direction articulée impressionne par sa force de traction phénoménale et son excellent franchissement de déclivités.Son système de traction repose sur 4 puissants moteurs hydrauliques de tractions,assisté par une gestion intélligent de la motricité qui assure un changement automatisé entre le mode quatre roues motrices et le mode deux roues motrices ainsi qu'entre les différents programmes de conduite en fonction de la situation. Il en résulte une expérience de conduite extrêmement dynamique et une faible consommation de carburant, un gain de temps ainsi que des économies de coûts d'utilisation.Le système de blocage de différentiel mécanique qui garantit une transmission uniforme sur les deux essieux en conditions extrêmes. En outre, on y trouve la prise de force mécanique à l'avant et le relevage avant tridimensionnel. La compensation hydrostatique du couple de traction sur les roues assure la sécurité lors des demi-tours en pente, du franchissement des rebords de trottoir et de l'utilisation de grands accessoires portés qui ont un centre de gravité haut. Le tout conjugué permet une utilisation au plus haut niveau toute l'année. Lacabine confort dispose de 3 hauteurs différentes en fonction de l'application et offre non seulement une excellente ergonomie, mais également une vision panoramique optimale à 360° pour plus de sécurité.