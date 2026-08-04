HOLDER C 70 SC
Son impressionnante force de traction et sa grande efficacité font du véhicule porte-outils C 70 SC un véritable multitalent performant et adapté à une utilisation toute l'année.
Le véhicule porte-outils multifonction C 70 SC à direction articulée impressionne par sa force de traction phénoménale et son excellent franchissement de déclivités.Son système de traction repose sur 4 puissants moteurs hydrauliques de tractions,assisté par une gestion intélligent de la motricité qui assure un changement automatisé entre le mode quatre roues motrices et le mode deux roues motrices ainsi qu'entre les différents programmes de conduite en fonction de la situation. Il en résulte une expérience de conduite extrêmement dynamique et une faible consommation de carburant, un gain de temps ainsi que des économies de coûts d'utilisation.Le système de blocage de différentiel mécanique qui garantit une transmission uniforme sur les deux essieux en conditions extrêmes. En outre, on y trouve la prise de force mécanique à l'avant et le relevage avant tridimensionnel. La compensation hydrostatique du couple de traction sur les roues assure la sécurité lors des demi-tours en pente, du franchissement des rebords de trottoir et de l'utilisation de grands accessoires portés qui ont un centre de gravité haut. Le tout conjugué permet une utilisation au plus haut niveau toute l'année. Lacabine confort dispose de 3 hauteurs différentes en fonction de l'application et offre non seulement une excellente ergonomie, mais également une vision panoramique optimale à 360° pour plus de sécurité.
Caractéristiques et avantages
Grande variéte de types de véhicules, d'options évolutives
- Utilisation flexible et vaste choix d'accessoires performants.
- Deux points de montage normalisés (avant/arrière) et un 3e point de montage pour les accessoires semi-portés.
- Le système de démontage rapide permet un remplacement sans outils de l'accessoire par 1 seule personne.
Cabine ergonomique et confortable
- Température ambiante optimale par tous les temps grâce à la climatisation, au chauffage et aux buses d'air orientables.
- Vision panoramique à 360° pour une vue dégagée de la surface de travail et des manœuvres sécurisées.
- Portes des deux côtés pour une montée et une descente en toute sécurité du côté opposé à la chaussée.
Temps de préparation et d'entretien réduits
- La berce hydraulique au dessus du compartiment moteur peut être basculé même en présence d'un accessoire porté.
- Réservoirs et ailes sur charnières pour un accès facile à des fins de nettoyage et d'entretien.
Spécifications
Données techniques
|Entraînement
|Diesel
|Avancement par traction
|4 roues motrices
|Constructeur du moteur
|Kubota
|Puissance du moteur (kW)
|48
|Cylindrée (cm³)
|2615
|Cylindre
|4
|Norme d'émission moteur
|Stage V
|Réservoir de fioul (l)
|65
|Vitesse de déplacement (km/h)
|40
|Vitesse de travail (km/h)
|20
|Empattement (mm)
|1820
|Poids total autorisé (kg)
|3500
|Poids sans accessoire (kg)
|1928
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|3307 x 1091 x 2093
Équipement
- Filtre à particules
- Climatisation
- Chauffage
- Gyrophare
- Utilisation en toute saison
Videos
Domaines d'utilisation
- Pour le nettoyage de la voirie et le nettoyage humide, le service hivernal, l'entretien des espaces verts et le transport