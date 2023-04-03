ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ KÄRCHER HOME & GARDEN (ΕΚΔΟΣΗ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023)

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας της εφαρμογής Kärcher Home & Garden

Η χρήση της εφαρμογής Kärcher Home & Garden (εφεξής «Εφαρμογή») είναι δυνατή μόνο για smartphones με λειτουργικό σύστημα iOS ή Android.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας για την ακόλουθη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Εφαρμογή είναι η Alfred Kärcher SE & Co. KG, Alfred-Kärcher-Straße 28-40, 71364 Winnenden, Γερμανία, τηλ: +49 (0)7195/14-0, email: info@karcher.com (εφεξής «Kärcher»).

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Kärcher στην παραπάνω διεύθυνση ή στέλνοντας email στη διεύθυνση datenschutzbeauftragter@de.kaercher.com.

2. Λήψη της Εφαρμογής

Μπορείτε να κατεβάσετε την Εφαρμογή δωρεάν από το κατάστημα Google Play ή το Apple App Store. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να ανοίξετε έναν λογαριασμό πελάτη είτε στο Google Play Store είτε στο App Store και να εισαγάγετε τα δεδομένα σας εκεί. Ωστόσο, αυτά τα δεδομένα δεν συλλέγονται από την Kärcher και, ως εκ τούτου, η Kärcher δεν έχει καμία επιρροή σε αυτά και δεν είναι υπεύθυνη για αυτά.

Πρέπει επίσης να αποδεχτείτε τους Όρους Χρήσης του εν λόγω καταστήματος εφαρμογών (App store) για να ανοίξετε έναν λογαριασμό πελάτη.

Κατά τη λήψη της Εφαρμογής από ένα κατάστημα εφαρμογών, οι πληροφορίες που απαιτούνται γι’ αυτό μεταφέρονται στο κατάστημα εφαρμογών, ιδίως το όνομα χρήστη, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός πελάτη του λογαριασμού σας, η ημερομηνία/ώρα λήψης και το ατομικό αναγνωριστικό συσκευής. Ωστόσο, δεν έχουμε καμία επιρροή στη συλλογή αυτών των δεδομένων και δεν είμαστε υπεύθυνοι γι’ αυτά.

3. Εγγραφή και σύνδεση

Για να ξεκινήσετε και για να χρησιμοποιήσετε την Εφαρμογή, μπορείτε να εγγραφείτε μέσω email ή μέσω σύνδεσης σε κοινωνικά δίκτυα. Εναλλακτικά, σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε την Εφαρμογή ως επισκέπτης.

Ανάλογα με την επιλεγμένη επιλογή εγγραφής, υποβάλλονται σε επεξεργασία τα ακόλουθα δεδομένα (εφεξής «Δεδομένα εγγραφής»):

α) Εγγραφή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Όταν δημιουργείτε έναν λογαριασμό χρήστη στην Kärcher, θα σας ζητήσουμε τις ακόλουθες πληροφορίες:

· διεύθυνση email,

· κάθε άλλο δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα που παρέχεται οικειοθελώς κατά την εγγραφή.

Αυτά τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για την εγγραφή και τις μελλοντικές ειδοποιήσεις, επομένως για την παροχή της Υπηρεσίας Εφαρμογής Kärcher Home & Garden σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο 1 (β) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

β) Εγγραφή μέσω σύνδεσης σε κοινωνικό δίκτυο

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες «Εγγραφή με το Facebook», «Εγγραφή με την Apple» και «Εγγραφή με την Google» (εφεξής «Σύνδεση σε Κοινωνικό Δίκτυο») έχετε την εναλλακτική επιλογή να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε στην Εφαρμογή Kärcher Home & Garden χρησιμοποιώντας τα δεδομένα σας ως εξής:

Εάν εγγραφείτε χρησιμοποιώντας τη Σύνδεση σε Κοινωνικό Δίκτυο, οι ακόλουθες πληροφορίες διαβιβάζονται στην Kärcher κάθε φορά που συνδέεστε:

· Όταν συνδέεστε χρησιμοποιώντας το Facebook: Αναγνωριστικό Facebook, όνομα και επώνυμο αποθηκευμένα στο Facebook, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αν συνδεθείτε μέσω Facebook).

· Όταν συνδέεστε χρησιμοποιώντας την Google: Αναγνωριστικό Google, αποθηκευμένα ονόματα και επώνυμα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

· Όταν συνδέεστε χρησιμοποιώντας την Apple: Αναγνωριστικό Apple, όνομα και επώνυμο αποθηκευμένα στην Apple, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Με την εγγραφή σας μέσω της Σύνδεσης σε Κοινωνικό Δίκτυο μας δίνετε τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο α) ΓΚΠΔ) να επεξεργαστούμε τα προαναφερθέντα δεδομένα για την εγγραφή και τις μελλοντικές συνδέσεις. Αυτές οι πληροφορίες διαβιβάζονται στην Kärcher από τον αντίστοιχο πάροχο χωρίς να τις ζητήσει η Kärcher. Από αυτές τις πληροφορίες, η Kärcher αποθηκεύει μόνο το αναγνωριστικό Facebook, το αναγνωριστικό Apple ή το αναγνωριστικό Google και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει αποθηκεύσει εκεί ο χρήστης.

4. Χρήση της Εφαρμογής

Όταν χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή Kärcher Home & Garden, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα (εφεξής «Δεδομένα Εφαρμογής») που διαβιβάζονται στην Kärcher από την κινητή συσκευή σας για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή. Οι πληροφορίες έχουν ως εξής:

· το αναγνωριστικό της συσκευής σας (όνομα μοντέλου, κατηγορία συσκευής, εμπορικό σήμα),

· το μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής (UUID (Universal Unique Identifier) για συσκευές Android, IDFV (αναγνωριστικό για τον προμηθευτή) για συσκευές iOS),

· η ημερομηνία και ώρα της συσκευής,

· παρακολούθηση οθόνης (παρακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι κινήσεις στην Εφαρμογή),

· κατάσταση πρόσβασης/κωδικός κατάστασης HTTP,

· διεύθυνση IP της συσκευής,

· όγκος των δεδομένων που μεταφέρονται,

· έκδοση της Εφαρμογής,

· πρόγραμμα περιήγησης,

· λειτουργικό σύστημα και έκδοση,

· χρόνος χρήσης (έναρξη, χρήση),

· χώρα και γλώσσα της συσκευής,

· αναφορές σφάλματος,

· κατάλογος συσκευών Kärcher.



Όταν χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή για τη διαχείριση των συσκευών Kärcher, συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία τα ακόλουθα δεδομένα (εφεξής «Δεδομένα Συσκευής»), ανάλογα με τον τύπο και το πεδίο εφαρμογής της εκάστοτε συσκευής:

· γενικά δεδομένα για τη διαχείριση της συσκευής (π.χ. αναγνωριστικό συσκευής, όνομα συσκευής, κατόψεις του οικείου ακινήτου, προαιρετικές πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον διαβίωσής σας),

· γενικά δεδομένα για τη διαχείριση αξεσουάρ και χημικών προϊόντων καθαρισμού (π.χ. αναγνωριστικό, όνομα),

· εθελοντικές πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία, όπως τις έχετε εισαγάγει (οδός και αριθμός, καθώς και συντεταγμένες GPS με ακρίβεια στο πλησιέστερο μέτρο όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία «χρήση της τοποθεσίας μου»),

· χρήση των λειτουργιών της συσκευής (π.χ. χρόνος και συχνότητα μεμονωμένων ενεργειών, περίοδος χρήσης),

· εκδόσεις υλικού και λογισμικού,

· δεδομένα κατάστασης της Συσκευής (επίπεδο μπαταρίας, κατάσταση σύνδεσης).



5. Σκοπός της επεξεργασίας και νομική βάση

Τα Δεδομένα Εφαρμογής και Συσκευής υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Kärcher για την παροχή της υπηρεσίας Εφαρμογής Kärcher Home & Garden σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο 1 (β) του ΓΚΠΔ.

Η Kärcher χρησιμοποιεί επίσης τα Δεδομένα Εφαρμογής και Συσκευής για σκοπούς διασφάλισης ποιότητας και βελτίωσης της ποιότητας των έξυπνων προϊόντων της σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο 1 (στ) του ΓΚΠΔ.

Επιπλέον, η Kärcher αξιολογεί τη συμπεριφορά χρήσης σας και τις πληροφορίες σχετικά με το πού και πώς χρησιμοποιείτε τα εν λόγω προϊόντα σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο 1 (στ) του ΓΚΠΔ βάσει των έννομων συμφερόντων της Kärcher στο πλαίσιο της έρευνας αγοράς, για τον εντοπισμό τάσεων και τη διατύπωση συστάσεων προϊόντων. Τα σχετικά δεδομένα ψευδωνυμοποιούνται για τον σκοπό αυτό. Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα αυτά με αυτόν τον τρόπο, η Kärcher δεν εξάγει κανένα συμπέρασμα σχετικά με μεμονωμένους χρήστες και, ειδικότερα, δεν δημιουργεί προφίλ χρηστών.

Εάν συμφωνήσετε ενεργά σε κάτι τέτοιο στην Εφαρμογή ή σε ένα αντίστοιχο ερώτημα στις ρυθμίσεις της κινητής συσκευής σας, η Kärcher επεξεργάζεται τα αντίστοιχα δεδομένα βάσει της συγκατάθεσής σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο 1 (α) του ΓΚΠΔ).

6. Αποδέκτες των δεδομένων

Οι αποδέκτες αυτών των δεδομένων μπορεί, για παράδειγμα, να περιλαμβάνουν παρόχους υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα πληροφορικής ή παρόχους υπηρεσιών και περιεχομένου που χρησιμοποιούνται στην Εφαρμογή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συμμορφωνόμαστε με τις νομικές απαιτήσεις και, ειδικότερα, συνάπτουμε συμβάσεις επεξεργασίας παραγγελιών (άρθρο 28 του ΓΚΠΔ) που συμβάλλουν στην προστασία των δεδομένων σας με τους αποδέκτες των δεδομένων σας.

Κατά τα άλλα, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν κοινοποιούνται σε τρίτους.

7. Ενημερωτικό δελτίο

Μπορείτε να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Kärcher επιλέγοντας το προβλεπόμενο πλαίσιο.

Μόλις εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας, εμείς ή η εταιρεία του Ομίλου Kärcher που είναι υπεύθυνη για εσάς βάσει της έδρας σας θα σας στέλνουμε τακτικά πληροφορίες σχετικά με τις προωθητικές ενέργειες, τις προσφορές και τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιούμε τη διαδικασία διπλής επιλογής για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου. Αυτό σημαίνει ότι θα σας στέλνουμε ενημερωτικό δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μόνο εφόσον έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας να το λαμβάνετε. Στη συνέχεια θα σας στείλουμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης στο οποίο θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε ότι επιθυμείτε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο στο μέλλον, κάνοντας κλικ σε έναν αντίστοιχο σύνδεσμο.

Εάν εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο στην Εφαρμογή, επιλέγοντας το πλαίσιο ενημερωτικού δελτίου στην Εφαρμογή, ή εάν έχετε ήδη εγγραφεί στο ενημερωτικό δελτίο στο παρελθόν, οι αποθηκευμένες πληροφορίες του προφίλ σας και οι συσκευές που είναι αποθηκευμένες στην Εφαρμογή θα προστεθούν στο υπάρχον προφίλ ενημερωτικού δελτίου ή θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για τη δημιουργία ενός νέου προφίλ ενημερωτικού δελτίου. Οι εν λόγω πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την εξατομίκευση των ενημερωτικών δελτίων, προκειμένου να σας παρέχουμε τις καταλληλότερες πληροφορίες σχετικά με τις προωθητικές ενέργειες, τις προσφορές και τις υπηρεσίες μας. Όταν εγγράφεστε στο ενημερωτικό δελτίο, αποθηκεύουμε τη διεύθυνση IP σας, όπως παρέχεται από τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) σας, καθώς και την ημερομηνία και την ώρα της εγγραφής, προκειμένου να εντοπίσουμε οποιαδήποτε πιθανή κατάχρηση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας σε μεταγενέστερο χρόνο. Αποθηκεύουμε επίσης την ημερομηνία και την ώρα κατά την οποία έγινε κλικ στον σύνδεσμο επιβεβαίωσης στο μήνυμα επιβεβαίωσης που αποστέλλεται για λόγους ελέγχου (διαδικασία διπλής επιλογής), καθώς και τη διεύθυνση IP που παρέχεται από τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου (ISP).

Προκειμένου να αναλυθούν, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται με το Adobe Campaign περιέχουν ένα λεγόμενο «εικονοστοιχείο παρακολούθησης», το οποίο συνδέεται με τους διακομιστές του Adobe Campaign όταν ανοίγει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Με αυτόν τον τρόπο, είναι δυνατόν να εκτιμηθεί εάν ένα μήνυμα ενημερωτικού δελτίου έχει ανοιχτεί.

Αυτά τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει της συγκατάθεσής σας σύμφωνα με το άρθρο 6 (1) α του ΓΚΠΔ ή βάσει δικαιολογημένων συμφερόντων εκ μέρους μας σύμφωνα με το άρθρο 6 (1) στ του ΓΚΠΔ ως απόδειξη της απαραίτητης συγκατάθεσης ή του σχεδιασμού του ενημερωτικού δελτίου με βάση τις ανάγκες.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας και να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο ανά πάσα στιγμή.

Τα δεδομένα τα οποία μας παρέχετε προκειμένου να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο και τα αποθηκεύουμε για να αποδείξουμε τη συγκατάθεσή σας, αποθηκεύονται μέχρι να διαγραφείτε από τη λίστα αποστολής του ενημερωτικού δελτίου και στη συνέχεια διαγράφονται μόλις διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας θα μπλοκαριστεί και θα διαγραφεί από τη λίστα αποστολής ενημερωτικών δελτίων τέσσερις εβδομάδες μετά τη στιγμή που θα διαγραφείτε, εκτός εάν έχετε συναινέσει ρητά στην περαιτέρω χρήση των δεδομένων σας ή εάν διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας πέρα από το εν λόγω διάστημα με τρόπο που επιτρέπεται από τον νόμο και για τον οποίο σας έχουμε ενημερώσει στην παρούσα Πολιτική.

8. Επιλογή επικοινωνίας

Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του προγραμματιστή στο κατάστημα εφαρμογών, ενδέχεται να σας στείλουμε μια φόρμα Google για να ταξινομήσουμε το ερώτημά σας και στη συνέχεια να το προωθήσουμε στην αρμόδια για εσάς εταιρεία πωλήσεων της Kärcher.

9. Χρήση cookies

Τα cookies αποθηκεύονται στην τερματική σας συσκευή όταν χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στην τερματική σας συσκευή και παρέχουν στην Kärcher ορισμένες πληροφορίες. Τα cookies δεν μπορούν να εκτελέσουν προγράμματα ή να μεταδώσουν ιούς στον υπολογιστή σας. Σκοπός τους είναι να κάνουν την Εφαρμογή πιο φιλική προς τον χρήστη και πιο αποτελεσματική. Επί του παρόντος χρησιμοποιούνται μόνο τα απαιτούμενα cookies για την αναγνώριση του χρήστη βάσει προηγούμενης σύνδεσης. Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies από την τερματική σας συσκευή από προεπιλογή μετά τη χρήση της Εφαρμογής.