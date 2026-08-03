1.5 m Κιτ αναρρόφησης για σωλήνες αναρρόφησης 1" (25 mm)
Κιτ αναρρόφησης 1,5 m με έτοιμο για σύνδεση σωλήνα αναρρόφησης με προστασία κενού για τη σύνδεση των αντλιών σε εύκαμπτους σωλήνες 1" στην πλευρά της αναρρόφησης. Ιδανικό για ηλεκτρονικές αντλίες ώθησης και οικιακές αντλίες.
Απλώς συνδέστε την αντλία κατευθείαν σε μια εσωτερική σωλήνωση: με το κιτ αναρρόφησης PerfectConnect μήκους 1,5 m για σωλήνες αναρρόφησης 1" (25 mm). Το κιτ περιλαμβάνει έναν εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης με προστασία κενού 1,5 μέτρου με διάμετρο 3/4" και σπειρώματα σύνδεσης G1 (33,3 mm) και στις δύο πλευρές, καθώς και ένα εξάρτημα σύνδεσης για σωληνώσεις αναρρόφησης 1". Το κιτ μπορεί να συνδεθεί πολύ εύκολα στην πλευρά αναρρόφησης αντλιών κήπου, ηλεκτρονικών αντλιών ώθησης και οικιακών αντλιών για παροχή νερού για οικιακές εργασίες. Η μεγάλη του ευελιξία έχει ως αποτέλεσμα σημαντική μείωση του θορύβου στις μόνιμες εγκαταστάσεις. Η αρχή στεγανοποίησης Kärcher PerfectConnect των εξαρτημάτων BP σημαίνει επίσης ότι μπορούν να συνδυαστούν γρήγορα και απλά, παρέχοντας εξαιρετικά αξιόπιστη στεγανοποίηση για απρόσκοπτη λειτουργία της αντλίας.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Σύνδεση με προστασία κενού της αντλίας σε ανοίγματα σωλήνων και σωληνώσεων
- Κατά τη σύνδεση οικιακής αντλίας παροχής νερού, αυτός ο εύκαμπτος σωλήνας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εύκαμπτη σύνδεση στην πλευρά αναρρόφησης για να συνδεθεί η αντλία και το σύστημα σωληνώσεων χωρίς να μεταδίδεται ο θόρυβος.
Εξάρτημα σύνδεσης για σωληνώσεις αναρρόφησης 1" χωρίς σπείρωμα
- Σύνδεση της αντλίας σε σωληνώσεις 1" χωρίς εργαλεία.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μήκος (m)
|1,5
|Διάσταση νήματος
|G1
|Διάμετρος
|3/4″
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|216 x 91 x 245
Εξοπλισμός
- Αξεσουάρ της σειράς PerfectConnect της Kärcher
Πεδία εφαρμογής
- Άντληση νερού π.χ. από δεξαμενές, δοχεία νερού, πηγάδια κ.λπ.