Απλώς συνδέστε την αντλία κατευθείαν σε μια εσωτερική σωλήνωση: με το κιτ αναρρόφησης PerfectConnect μήκους 1,5 m για σωλήνες αναρρόφησης 1" (25 mm). Το κιτ περιλαμβάνει έναν εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης με προστασία κενού 1,5 μέτρου με διάμετρο 3/4" και σπειρώματα σύνδεσης G1 (33,3 mm) και στις δύο πλευρές, καθώς και ένα εξάρτημα σύνδεσης για σωληνώσεις αναρρόφησης 1". Το κιτ μπορεί να συνδεθεί πολύ εύκολα στην πλευρά αναρρόφησης αντλιών κήπου, ηλεκτρονικών αντλιών ώθησης και οικιακών αντλιών για παροχή νερού για οικιακές εργασίες. Η μεγάλη του ευελιξία έχει ως αποτέλεσμα σημαντική μείωση του θορύβου στις μόνιμες εγκαταστάσεις. Η αρχή στεγανοποίησης Kärcher PerfectConnect των εξαρτημάτων BP σημαίνει επίσης ότι μπορούν να συνδυαστούν γρήγορα και απλά, παρέχοντας εξαιρετικά αξιόπιστη στεγανοποίηση για απρόσκοπτη λειτουργία της αντλίας.