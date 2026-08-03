Accessories filter Hepa T-range

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Χρώμα άσπρο
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,2