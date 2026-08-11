Add-on kit pressure reducer Advanced Hom
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ρύθμιση της πίεσης του πίδακα
- Η λείανση με ξηρό πάγο είναι ρυθμιζόμενη.
- Επιτρέπει ευέλικτες δυνατότητες εφαρμογής.
Φιλτράρισμα του πεπιεσμένου αέρα
- Ασφαλής λειτουργία χάρη στο φίλτρο, καθώς και στο διαχωριστή νερού και λαδιού.
Απλή συναρμολόγηση
- Επίσης, εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση για τους μη ειδικούς.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Βάρος (kg)
|1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|2,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|265 x 210 x 285
Πεδία εφαρμογής
- Ευέλικτες εφαρμογές σε βιομηχανικά περιβάλλοντα, π.χ. για τον καθαρισμό εγκαταστάσεων παραγωγής
- Για τον καθαρισμό ταπετσαριών και υφασμάτων
- Για τον καθαρισμό ντουλαπιών ελέγχου, ηλεκτρικών εξαρτημάτων και στοιχείων ελέγχου
- Για καθαρισμό μηχανημάτων, εξαρτημάτων κινητήρα, καλουπιών και επιφανειών στεγανοποίησης
- Για τον καθαρισμό εργαλείων κήπου και ρομποτικών χλοοκοπτικών