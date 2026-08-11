Add-on kit pressure reducer Advanced Hom

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ρύθμιση της πίεσης του πίδακα
  • Η λείανση με ξηρό πάγο είναι ρυθμιζόμενη.
  • Επιτρέπει ευέλικτες δυνατότητες εφαρμογής.
Φιλτράρισμα του πεπιεσμένου αέρα
  • Ασφαλής λειτουργία χάρη στο φίλτρο, καθώς και στο διαχωριστή νερού και λαδιού.
Απλή συναρμολόγηση
  • Επίσης, εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση για τους μη ειδικούς.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Βάρος (kg) 1
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 2,2
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 265 x 210 x 285
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Ευέλικτες εφαρμογές σε βιομηχανικά περιβάλλοντα, π.χ. για τον καθαρισμό εγκαταστάσεων παραγωγής
  • Για τον καθαρισμό ταπετσαριών και υφασμάτων
  • Για τον καθαρισμό ντουλαπιών ελέγχου, ηλεκτρικών εξαρτημάτων και στοιχείων ελέγχου
  • Για καθαρισμό μηχανημάτων, εξαρτημάτων κινητήρα, καλουπιών και επιφανειών στεγανοποίησης
  • Για τον καθαρισμό εργαλείων κήπου και ρομποτικών χλοοκοπτικών