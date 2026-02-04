Αφρώδες φίλτρο εξαγωγής αέρα

Το αφρώδες φίλτρο εξαγωγής αέρα φιλτράρει τα λεπτά σωματίδια ρύπων από τον αέρα κατά τη διάρκεια του σκουπίσματος και είναι συμβατό με τις συσκευές VC 4 Cordless myHome και VC 4 Cordless Premium myHome.

Το αφρώδες φίλτρο εξαγωγής αέρα καθαρίζει τον αέρα εξαγωγής φιλτράροντας τα λεπτά σωματίδια βρωμιάς κατά τη διάρκεια του σκουπίσματος. Συμβατό με τις συσκευές VC 4 Cordless myHome και VC 4 Cordless Premium myHome της Kärcher. Συνιστούμε την αντικατάσταση του φίλτρου τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εύκολη αντικατάσταση
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα γκρι
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 75 x 50 x 50
Πεδία εφαρμογής
  • Ξηροί ρύποι