Ακροφύσια αντικατάστασης T-Racer, γκρι, K2 – K5
Απλά αντικαθιστά τα ακροφύσια στα μοντέλα "T-Racers" T100 και T300.Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher, των κατηγοριών K2-K5.
Υψηλής ποιότητας γκρι ακροφύσια αντικατάστασης για εύκολη αντικατάσταση των ακροφυσίων T-Racer. Κατάλληλα για την αντικατάσταση ακροφυσίων για τις κατηγορίες συσκευών K2-K5 (T 250, T 300, T 400).
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ακροφύσιο αντικατάστασης
- Γρήγορη και εύκολη αντικατάσταση των παλιών ακροφυσίων.
- Εξαιρετικής ανθεκτικότητας και υψηλής ποιότητας.
Υψηλή πίεση – επίπεδη δέσμη
- Καθαρίζει ομοιόμορφα και απομακρύνει τους επίμονους ρύπους.
- Καλή εφαρμογή σε περιοχή - ιδανικό για τον καθαρισμό μεγάλων περιοχών
Ισχυρός καθαρισμός με υψηλή πίεση
- Καλύτερη απομάκρυνση ρύπων και αποτελεσματικός καθαρισμός.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|90 x 125 x 30