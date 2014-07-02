Ακροφύσια αντικατάστασης T-Racer , γκρι, K2 – K5

Απλά αντικαθιστά τα ακροφύσια στα μοντέλα "T-Racers" T100 και T300.Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher, των κατηγοριών K2-K5.