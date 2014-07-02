Ακροφύσια αντικατάστασης T-Racer, κίτρινα, K6 – K7

Απλά αντικαθιστά τα ακροφύσια στα μοντέλα "T-Racers" T100 και T300.Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher, των κατηγοριών K6-K7.

Υψηλής ποιότητας κίτρινα ακροφύσια αντικατάστασης για εύκολη αντικατάσταση των ακροφυσίων T-Racer. Κατάλληλα για την αντικατάσταση ακροφυσίων για τις κατηγορίες συσκευών K6 και K7 (T 300, T 400).

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ακροφύσιο αντικατάστασης
  • Γρήγορη και εύκολη αντικατάσταση των παλιών ακροφυσίων.
  • Εξαιρετικής ανθεκτικότητας και υψηλής ποιότητας.
Υψηλή πίεση – επίπεδη δέσμη
  • Καθαρίζει ομοιόμορφα και απομακρύνει τους επίμονους ρύπους.
  • Καλή εφαρμογή σε περιοχή - ιδανικό για τον καθαρισμό μεγάλων περιοχών
Ισχυρός καθαρισμός με υψηλή πίεση
  • Καλύτερη απομάκρυνση ρύπων και αποτελεσματικός καθαρισμός.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα μαύρο
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 90 x 125 x 30