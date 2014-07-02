Ακροφύσια πολλαπλής ρίψης

Kärcher Τριπλό ακροφύσιο

Τριπλό ακροφύσιο

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Kärcher Τριπλό ακροφύσιο, δυνατότητα εναλλαγής χωρίς επαφή

Τριπλό ακροφύσιο, δυνατότητα εναλλαγής χωρίς επαφή

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Kärcher Ακροφύσιο Vario 0-90°

Ακροφύσιο Vario 0-90°

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