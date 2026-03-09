Ακροφύσιο αφρού, 0,3 λίτρα

Το ακροφύσιο αφρού με πολύ ισχυρό αφρό καθαρίζει εύκολα όλους τους τύπους επιφανειών, π.χ. βαμμένες, γυάλινες ή πέτρινες. Ιδανικό για αυτοκίνητα, σπιτάκια κήπου, έπιπλα κήπου, προσόψεις, σκάλες, τροχόσπιτα, μονοπάτια, τοίχους, στόρια, εσωτερικές αυλές, πάρκινγκ κ.λπ. Δοχείο 0,3 λίτρων. Ρίξτε το καθαριστικό της Kärcher κατευθείαν μέσα στο ακροφύσιο αφρού και συνδέστε το στο πιστόλι. Κατάλληλη για όλα τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης οικιακής χρήσης Kärcher των σειρών K2 – K7. Κατάλληλο για χρήση με τον Αφρό Καθαρισμού Ultra της Kärcher.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εύκολη αντικατάσταση ορισμένων RM
  • Εξαιρετικά φιλικό προς τον χρήστη.
Ισχυρός αφρός που κολλάει
  • Ξεκούραστος καθαρισμός όλων των επιφανειών
Διαφανές δοχείο καθαριστικού
  • Το περιεχόμενο είναι πάντα ορατό.
Ρυθμιζόμενο επίπεδο δέσμης
  • Για εύκολο καθαρισμό
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Χρώμα ανθρακί
Βάρος (kg) 0,3
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 265 x 265 x 90
Πεδία εφαρμογής
  • Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
  • Αίθρια
  • Μοτοσικλέτες και σκούτερ
  • Ταράτσες
  • Πρόσοψη
  • Κήποι και πέτρινοι τοίχοι
  • Είσοδοι (αυλής), δρόμοι πρόσβασης
  • Τροχόσπιτα
  • Σκαλιά