Ακροφύσιο αφρού, 0,3 λίτρα
Το ακροφύσιο αφρού με ισχυρό αφρό καθαρίζει εύκολα όλους τους τύπους επιφανειών, π.χ. το χρώμα του αυτοκινήτου ή της μοτοσικλέτας, γυαλί ή πέτρα, δοχείο 0,3 λίτρων.
Το ακροφύσιο αφρού με πολύ ισχυρό αφρό καθαρίζει εύκολα όλους τους τύπους επιφανειών, π.χ. βαμμένες, γυάλινες ή πέτρινες. Ιδανικό για αυτοκίνητα, σπιτάκια κήπου, έπιπλα κήπου, προσόψεις, σκάλες, τροχόσπιτα, μονοπάτια, τοίχους, στόρια, εσωτερικές αυλές, πάρκινγκ κ.λπ. Δοχείο 0,3 λίτρων. Ρίξτε το καθαριστικό της Kärcher κατευθείαν μέσα στο ακροφύσιο αφρού και συνδέστε το στο πιστόλι. Κατάλληλη για όλα τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης οικιακής χρήσης Kärcher των σειρών K2 – K7. Κατάλληλο για χρήση με τον Αφρό Καθαρισμού Ultra της Kärcher.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εύκολη αντικατάσταση ορισμένων RM
- Εξαιρετικά φιλικό προς τον χρήστη.
Ισχυρός αφρός που κολλάει
- Ξεκούραστος καθαρισμός όλων των επιφανειών
Διαφανές δοχείο καθαριστικού
- Το περιεχόμενο είναι πάντα ορατό.
Ρυθμιζόμενο επίπεδο δέσμης
- Για εύκολο καθαρισμό
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος (kg)
|0,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|265 x 265 x 90
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- K 2 Basic *EU
- K 2 Home T 150*EU
- K 2 Premium Car & Home T150
- K 5 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 5 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + σετ καθαρισμού σωλήνων 7,5 μέτρων
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Car
- K 7 Compact + δώρο κάνη eco!Booster
- K 7 Compact + σετ λάστιχου 10 μέτρων + βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 + καθαριστικό γενικής χρήσης plug 'n' clean, 1L
- K 7 Compact Home
- Πλυστικό K 5 COMPACT
- Πλυστικό K 5 Full Control
- Πλυστικό K 7 Compact Car
- Πλυστικό K 7 Compact Home
- Πλυστικό K 7 Full Control
- Πλυστικό K 7 Premium Full Control Home
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 CAR
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home T50
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 Compact
- Πλυστικό μηχάνημα K 2 Premium Car & Home
- Πλυστικό μηχάνημα K5 Premium Full Control Plus
Πεδία εφαρμογής
- Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού
- Αίθρια
- Μοτοσικλέτες και σκούτερ
- Ταράτσες
- Πρόσοψη
- Κήποι και πέτρινοι τοίχοι
- Είσοδοι (αυλής), δρόμοι πρόσβασης
- Τροχόσπιτα
- Σκαλιά