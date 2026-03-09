Το ακροφύσιο αφρού με πολύ ισχυρό αφρό καθαρίζει εύκολα όλους τους τύπους επιφανειών, π.χ. βαμμένες, γυάλινες ή πέτρινες. Ιδανικό για αυτοκίνητα, σπιτάκια κήπου, έπιπλα κήπου, προσόψεις, σκάλες, τροχόσπιτα, μονοπάτια, τοίχους, στόρια, εσωτερικές αυλές, πάρκινγκ κ.λπ. Δοχείο 0,3 λίτρων. Ρίξτε το καθαριστικό της Kärcher κατευθείαν μέσα στο ακροφύσιο αφρού και συνδέστε το στο πιστόλι. Κατάλληλη για όλα τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης οικιακής χρήσης Kärcher των σειρών K2 – K7. Κατάλληλο για χρήση με τον Αφρό Καθαρισμού Ultra της Kärcher.