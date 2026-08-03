Για εξαιρετικά καθαρά αποτελέσματα: το ακροφύσιο αφρού επιτρέπει την προσθήκη απορρυπαντικών κατά τη χρήση του φορητού καθαριστή εξωτερικών χώρων OC 3 και εξασφαλίζει πιο αποτελεσματικό και πιο απαλό καθαρισμό με καλύτερη κατανομή του απορρυπαντικού. Παράγει έναν ισχυρό αφρό που προσκολλάται καλά στις επιφάνειες και φτάνει σε δυσπρόσιτα σημεία - ιδανικό για τον καθαρισμό ποδηλάτων, επίπλων κήπου κ.λπ. Το ακροφύσιο αφρού τοποθετείται απευθείας στο πιστόλι σκανδάλης. Το απορρυπαντικό μπορεί απλά να τοποθετηθεί στο ακροφύσιο αφρού. Το ακροφύσιο είναι συμβατό με όλους τους φορητούς καθαριστές εξωτερικών χώρων OC 3.