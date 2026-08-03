ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΑΦΡΟΥ
Πρακτικό ακροφύσιο αφρού για την εφαρμογή απορρυπαντικών Home & Garden για εξαιρετικά βαθύ καθαρισμό. Τοποθετείται απευθείας στη σκανδάλη του πλυστικού μηχανήματος υψηλής πίεσης.
Για εξαιρετικά καθαρά αποτελέσματα: το ακροφύσιο αφρού επιτρέπει την προσθήκη απορρυπαντικών κατά τη χρήση του φορητού καθαριστή εξωτερικών χώρων OC 3 και εξασφαλίζει πιο αποτελεσματικό και πιο απαλό καθαρισμό με καλύτερη κατανομή του απορρυπαντικού. Παράγει έναν ισχυρό αφρό που προσκολλάται καλά στις επιφάνειες και φτάνει σε δυσπρόσιτα σημεία - ιδανικό για τον καθαρισμό ποδηλάτων, επίπλων κήπου κ.λπ. Το ακροφύσιο αφρού τοποθετείται απευθείας στο πιστόλι σκανδάλης. Το απορρυπαντικό μπορεί απλά να τοποθετηθεί στο ακροφύσιο αφρού. Το ακροφύσιο είναι συμβατό με όλους τους φορητούς καθαριστές εξωτερικών χώρων OC 3.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ισχυρός αφρόςΕύκολος και ενδελεχής καθαρισμός διαφόρων επιφανειών (π.χ. ποδήλατα, έπιπλα κήπου).
Ρυθμιζόμενη γωνία ψεκασμούΔιευκολύνει την κάθετη και οριζόντια λειτουργία.
Εύκολη εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών απορρυπαντικώνΕύκολος καθαρισμός με το συμβατό απορρυπαντικό της Kärcher. Εξαιρετικά φιλικό προς τον χρήστη.
Διαφανές δοχείο καθαριστικού
- Η στάθμη πλήρωσης είναι ορατή ανά πάσα στιγμή.
Δοχείο χωρητικότητας 0,35 λίτρων
- Για μακρύτερες φάσεις καθαρισμού χωρίς επαναπλήρωση.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος (kg)
|0,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|165 x 61 x 105
Πεδία εφαρμογής
- Ποδήλατα
- Μοτοσικλέτες και σκούτερ
- Έπιπλα κήπου/βεράντας/μπαλκονιού