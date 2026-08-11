Ακροφύσιο ατμού 40°, 090

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Μέγεθος ακροφύσιου ( ) 90
Γωνία (°) 40
Σύνδεση με σπείρωμα EASY!Lock
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