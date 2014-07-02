Ακροφύσιο ατμού/προστατευτικό ακροφυσίου/rollover ακροφύσιο

Kärcher Ακροφύσιο ατμού jet

Ακροφύσιο ατμού jet

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Kärcher Βάση περιστρεφόμενου μπεκ

Βάση περιστρεφόμενου μπεκ

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