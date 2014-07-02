Με πλάτος εργασίας 90 cm, αυτό το πρακτικό ακροφύσιο καθαρισμού αυτοκινήτου έχει αναπτυχθεί ειδικά για γρήγορο και σχολαστικό καθαρισμό του εσωτερικού των οχημάτων. Το επίπεδο γωνιακό του σχήμα διευκολύνει το σκούπισμα των χώρων για τα πόδια, των πατακιών, των καθισμάτων, των ταπετσαριών και του πορτ-μπαγκάζ. Το πλαστικό ακροφύσιο καθαρισμού αυτοκινήτου DN 35 είναι κατάλληλο για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher με καμπές.