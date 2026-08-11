Ακροφύσιο Dirt Blaster, 120

Το ακροφύσιο dirt blaster προσφέρει 10 φορές καλύτερη απόδοση καθαρισμού. Κεραμικό ακροφύσιο και δακτύλιος ρουλεμάν για μεγάλη διάρκεια ζωής. Περισσότερα στοιχεία: Μέγ. 300 bar, 30 MPa, 85°C.

Το ακροφύσιο dirt blaster προσφέρει 10 φορές καλύτερη απόδοση καθαρισμού. Κεραμικό ακροφύσιο και δακτύλιος ρουλεμάν για μεγάλη διάρκεια ζωής. Περισσότερα στοιχεία: Μέγ. 300 bar, 30 MPa, 85°C.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Μέγ. πίεση (bar) 300
Πίεση (bar) max. 300
Θερμοκρασία (°C) max. 85
Μέγεθος ακροφύσιου ( ) 120
Σύνδεση με σπείρωμα M 18
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,6
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ