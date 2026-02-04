Τώρα, το πλήρως επανασχεδιασμένο ακροφύσιο πολύ μεγάλου μήκους για εσοχές είναι ακόμα πιο στενό και προσφέρει ακόμα καλύτερο χειρισμό. Αυτό σημαίνει ότι τα δυσπρόσιτα σημεία, όπως οι πολύ μικρές χαραμάδες και οι εσοχές, τόσο στο αυτοκίνητο όσο και στο σπίτι, μπορούν να καθαριστούν ακόμα πιο εύκολα. Το ακροφύσιο πολύ μεγάλου μήκους για εσοχές είναι κατάλληλο για όλες τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων Kärcher από τη σειρά Home & Garden.