Ακροφύσιο για εσοχές
Πλήρως επανασχεδιασμένο ακροφύσιο πολύ μεγάλου μήκους για εσοχές. Ιδανικό για δυσπρόσιτα σημεία μέσα στο αυτοκίνητο (π.χ. χαραμάδες και εσοχές. Κατάλληλο για όλες τις σκούπεςWD της Kärcher.
Τώρα, το πλήρως επανασχεδιασμένο ακροφύσιο πολύ μεγάλου μήκους για εσοχές είναι ακόμα πιο στενό και προσφέρει ακόμα καλύτερο χειρισμό. Αυτό σημαίνει ότι τα δυσπρόσιτα σημεία, όπως οι πολύ μικρές χαραμάδες και οι εσοχές, τόσο στο αυτοκίνητο όσο και στο σπίτι, μπορούν να καθαριστούν ακόμα πιο εύκολα. Το ακροφύσιο πολύ μεγάλου μήκους για εσοχές είναι κατάλληλο για όλες τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων Kärcher από τη σειρά Home & Garden.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πλήρως επανασχεδιασμένο και πιο λεπτό ακροφύσιο πολύ μεγάλου μήκους για εσοχές
Για τον βαθύ καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων στο αυτοκίνητο ή στο σπίτι
Κατάλληλο για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης Kärcher Home & Garden και τις ηλεκτρικές σκούπες SE
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος (mm)
|35
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|350 x 40 x 40
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Διάδρομοι
- Δύσκολα προσβάσιμες περιοχές (γωνίες, ρωγμές, κενά κ.λπ.)
- Πλευρικές τσέπες στο αυτοκίνητο