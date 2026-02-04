Ακροφύσιο για σκληρά δάπεδα
Τα ακροφύσια σκληρού δαπέδου Kärcher για τις μπαταριοκίνητες σκούπες χωρίς σακούλα VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily και VC 7 Cordless yourMax καθαρίζουν ακόμη και τα ευαίσθητα σκληρά δάπεδα απαλά.
Χάρη στον ιδιαίτερα μαλακό κύλινδρο, το ακροφύσιο σκληρού δαπέδου καθαρίζει προσεκτικά ευαίσθητα σκληρά δάπεδα όπως παρκέ, laminate, φελλό, PVC, λινέλαιο και πλακάκια, με αποτέλεσμα που διαρκεί. Αναπτύχθηκε ειδικά για τη VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily και τη VC 7 Cordless yourMax και γλιστράει απαλά και ομαλά πάνω από το πάτωμα. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι η εύκαμπτη ένωση του ακροφυσίου του σκληρού δαπέδου, που καθιστά δυνατή την εξαιρετική ευελιξία και πολύ καλή προσβασιμότητα κάτω από έπιπλα. Άλλα πρακτικά χαρακτηριστικά: Οι λυχνίες LED στο ακροφύσιο του δαπέδου κάνουν πιο ορατή τη βρωμιά και έτσι εξασφαλίζουν ακόμη πιο ενδελεχή καθαρισμό.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ευέλικτος σύνδεσμος
- Άριστη ευελιξία αι ευκολία για καθαρισμό κάτω από τα έπιπλα
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,7
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,9
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|265 x 113 x 255
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Βερνικωμένο παρκέ
- Δάπεδα από φελλό