Χάρη στον ιδιαίτερα μαλακό κύλινδρο, το ακροφύσιο σκληρού δαπέδου καθαρίζει προσεκτικά ευαίσθητα σκληρά δάπεδα όπως παρκέ, laminate, φελλό, PVC, λινέλαιο και πλακάκια, με αποτέλεσμα που διαρκεί. Αναπτύχθηκε ειδικά για τη VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily και τη VC 7 Cordless yourMax και γλιστράει απαλά και ομαλά πάνω από το πάτωμα. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι η εύκαμπτη ένωση του ακροφυσίου του σκληρού δαπέδου, που καθιστά δυνατή την εξαιρετική ευελιξία και πολύ καλή προσβασιμότητα κάτω από έπιπλα. Άλλα πρακτικά χαρακτηριστικά: Οι λυχνίες LED στο ακροφύσιο του δαπέδου κάνουν πιο ορατή τη βρωμιά και έτσι εξασφαλίζουν ακόμη πιο ενδελεχή καθαρισμό.