Ακροφύσιο ισχύος , 048

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Μέγεθος ακροφύσιου ( ) 48
Σύνδεση με σπείρωμα M22 x 1,5
Χρώμα ασημένιο
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