Ακροφύσιο ισχύος Kärcher

Kärcher Ακροφύσιο υψηλής πίεσης 0°

Ακροφύσιο υψηλής πίεσης 0°

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Kärcher Ακροφύσιο ισχύος 15°

Ακροφύσιο ισχύος 15°

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Kärcher Ακροφύσιο ισχύος 25°

Ακροφύσιο ισχύος 25°

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Kärcher Ακροφύσιο υψηλής πίεσης 40°

Ακροφύσιο υψηλής πίεσης 40°

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