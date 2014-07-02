Ακροφύσιο καθαρισμού σωληνώσεων

Με θηλυκό σπείρωμα, διαφορετικές κατευθύνσεις ψεκασμού για φιλικό προς το περιβάλλον καθαρισμό των φραγμένων αποχετεύσεων και αγωγών. Τα στόμια των ακροφυσίων βρίσκονται σε θέση τέτοια ώστε το ακροφύσιο να ωθεί τον εύκαμπτο σωλήνα και τον εαυτό του μέσα στον αγωγό. 3 x 30 ° προς τα πίσω, 16 mm